Lavori sui marciapiedi. Partono gli interventi e cambia la circolazione

Partono i lavori tanto richiesti sui marciapiedi in viale Giotto. Da domani a venerdì, dalle 8,30 alle 18,30, dal civico 65 alla rotatoria che incrocia via Raffaello Sanzio e via Benedetto da Maiano divieto di sosta e senso unico alternato. Giovedì, dalle 8,30 alle 14,30, prevista la chiusura al transito nel tratto dall’intersezione con via Tizianovia Cimabue alla rotatoria. La parte non interdetta di viale Giotto sarà raggiungibile per i veicoli che percorrono via Benedetto da Maiano e via Martini.