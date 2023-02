Lavori stradali in città, ecco come cambia la circolazione

Lavori stradali

Arezzo, 17 febbraio 2023 – Lavori stradali a partire da lunedì 20 febbraio. Dureranno fino al giorno successivo compreso quelli in via Romana nel tratto che va dal civico 170 al civico 196/C con divieto per i pedoni di utilizzare il marciapiede, divieto di sosta con rimozione e senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso. Orario 8,30 – 17,30.

Fino a lunedì 27 febbraio scattano il divieto di sosta con rimozione in via del Gavardello negli stalli all’altezza del civico 59/E e il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso. Orario 8,30 – 17,30.

Martedì 21 febbraio dalle 9 alle 13 è previsto il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso in via Carlo Pisacane dall’ingresso all’ex mercato ortofrutticolo per una lunghezza di 50 metri.

Mercoledì 22 e giovedì 23 febbraio, divieto di transito nella pista ciclo/pedonale di viale Caduti di Cefalonia e Corfù all’altezza dell’intersezione con via Emanuele Petri e senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso in viale Caduti di Cefalonia e Corfù in corrispondenza delle intersezioni con via Petri e via Nicchiarelli e in via Petri nel tratto che va dall’attraversamento pedonale all’altezza della pista ciclo/pedonale fino all’intersezione con viale Caduti di Cefalonia e Corfù. Orario 8,30 – 17,30.