Lavori stradali, da domani scattano variazioni a sosta e circolazione

Arezzo, 6 settembre 2023 – Lavori stradali da giovedì 7 settembre. Fino a mercoledì 13 tra le 8,30 e le 17,30 scattano il divieto di sosta con rimozione e il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso in via Cecchi nel tratto che va dal civico 33 all’intersezione con via X Dicembre 1948.

Fino a venerdì 15 il divieto di sosta con rimozione è previsto 24 ore su 24 in via Alcide de Gasperi tra il civico 77 e il semaforo che incrocia via Pietro Nenni e nell’area destinata alla sosta di fronte al civico 113. Attenzione in via De Gasperi anche al restringimento della carreggiata all’altezza dei lavori.

Fino a venerdì 22 scatta il divieto di sosta con rimozione in via Francesco Baracca dal civico 68/B all’intersezione con via Piero Calamandrei. Lungo lo stesso tratto e in via Piero Calamandrei tra via Francesco Baracca e via della Fiorandola è previsto il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso.

Analoga disciplina del traffico a senso unico alternato, con restringimento della carreggiata, scatta in via Salvadori e nella strada comunale della Sella in tratti evidenziati da segnaletica stradale ad hoc. Orari 8,30 – 17,30.