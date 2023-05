Lavori stradali da domani al Bagnoro e in via XXV Aprile

Lavori stradali da domani: fino a mercoledì 17 scatta il senso unico alternato nella strada comunale della Sella al Bagnoro. Da martedì a giovedì 18 maggio in orario 8,30 – 17,30 chiude il percorso pedonale di accesso al parco Pertini da via XXV Aprile per la realizzazione di una nuova linea elettrica. Ancora lavori notturni lungo la tangenziale urbana dalle 20 alle 2 sia tra martedì 16 e mercoledì 17 sia tra mercoledì 17 e giovedì 18 maggio tra la rotatoria di via Nenni e quella di via Setteponti. Dal 17 al 20 maggio a Il Colle di Bagnoro.