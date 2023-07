Lavori Stradali, Chiusure e Divieti in tutta Arezzo a Luglio

Col mese di luglio partono una serie di lavori stradali previsti che riguardano innanzitutto viale dei Carabinieri dove fino a lunedì 31 luglio prosegue 24 ore su 24 la chiusura al transito dello svincolo in direzione Casentino per chi proviene da viale Gaetano Salvemini, con la possibilità di fare inversione a U alla rotonda del sottopasso Baldaccio e sfruttare la viabilità interna al cantiere per proseguire verso la vallata. Il riassetto idraulico del Valtina e del Vingone al Bagnoro comporterà da lunedì 10 luglio a giovedì 10 agosto, 24 ore su 24, la chiusura al transito veicolare della strada comunale della Sella. Fino a domani senso unico alternato in località Scopeto. Da domani a mercoledì sono previsti il senso unico alternato e il divieto di sosta in via Francesco Severi, da domai al 6 luglio dalle 8,30 alle 17,30 ancora senso unico alternato e divieto di sosta in via Monsignor Angelo Tafi. Da domani a venerdì 7 luglio dalle 8,30 alle 17,30 il senso unico alternato scatta in via 10 Dicembre 1948, in via della Cella e in via Giordano Bruno. Sempre in questi giorni ma tra le 8,30 e le 18,30 è previsto il divieto per i pedoni di utilizzare il tratto di marciapiede nella zona industriale di Rigutino Ovest. Da lunedì 10 luglio in orario 8,30 – 17,30 ancora lavori di scavo comporteranno fino a martedì 11 il divieto di utilizzare il marciapiede nella strada A della zona industriale di San Zeno.