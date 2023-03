Lavori nei parcheggi Partono i cantieri a ridosso del centro Aumentano i posti auto

di Laura Lucente

Al via il restyling dei parcheggi nel centro storico che interesseranno sia l’area del Mercato Vecchio sia quello dello Spirito Santo. Quello più corposo, in questo momento, sarà proprio quello a ridosso della porta Bifora nell’area sterrata del Mercato Vecchio. Martedì si avvierà il cantiere di due mesi che porterà alla riqualificazione dello spazio con la posa di asfalto a basso impatto, la realizzazione di nuovi marciapiedi e maggior sicurezza per l’attraversamento pedonale verso l’area sportiva. Il progetto, come annunciato nelle settimane scorse, prevede una crescita di stalli di sosta da 85 a 98 posti auto (con due posti dedicati ai disabili e quattro per le moto), ma anche la rimozione di 13 alberi che occupano la parte centrale del parcheggio. Scelta che aveva destato mal di pancia tra i rappresentanti del comitato cittadini del centro storico, che avevano chiesto di ripensare al progetto.

Ma il Comune sceglie di andare avanti e rilancia anche, proprio per bocca del sindaco Luciano Meoni che "il bilancio conclusivo del restyling alla fine prevedrà 9 piantumazioni in più rispetto alle attuali". Altro capitolo riguarderà, invece, il parcheggio dello Spirito Santo.

Nella giornata di lunedì sarà chiuso per consentire i lavori di rifacimento della segnaletica Le opere si concluderanno nella giornata e prevedono la realizzazione degli stalli e quindi la delimitazione degli spazi consentiti ai veicoli. Le strisce saranno di colore blu, ma l’area resterà a sosta gratuita in questa fase. Si potrà pertanto continuare a parcheggiare gratuitamente visto che i parchimetri installati non saranno attivi. Il passaggio ufficiale a pagamento ci sarà solo al termine del cantiere del Mercato Vecchio.

Su quest’area il Comune aveva annunciato, già molto tempo fa, ulteriori migliorie, al momento, però, in stand by. Migliorie che permetterebbero di recuperare almeno 35 posti auto in più con la realizzazione ex novo, nella scarpata a valle, di un ulteriore spazio di sosta. Altri lavori dovrebbero riguardare anche la realizzazione di una scala di collegamento tra il primo e il secondo piano del parcheggio oltre a bagni pubblici.