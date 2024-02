Lavori in città

Arezzo, 16 febbraio 2024 – Scattano alcuni lavori stradali da lunedì 19 febbraio con modifiche alla sosta e alla circolazione: fino a giovedì 22 dalle 8,30 alle 17,30 è previsto il divieto di sosta con rimozione e il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso in via Buonconte da Montefeltro dal civico 115 per una lunghezza di 15 metri.

Fino a sabato 24 febbraio, 24 ore su 24, il divieto di sosta con rimozione è in via del Saracino tra i civici 56 e 62. Da martedì 20 a giovedì 22 febbraio, 24 ore su 24, il divieto al transito scatta tra il civico 60/A di via della Cella al civico 17 di via San Filippo.

Da martedì 20 fino a sabato 24 febbraio i pedoni non potranno utilizzare il marciapiede lungo la strada A della zona industriale di San Zeno tra i civici 22 e 28 dalle 8,30 alle 17,30.

Nell’adiacente tratto di carreggiata la circolazione sarà regolata dal senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso. Proseguono a Rigutino i lavori di collegamento degli scarichi al depuratore: fino a sabato 30 marzo chiude al traffico il tratto fra i civici 175 e 193 di Rigutino Sud tra le 8,30 e le 17,30.

Da sabato 24 febbraio a sabato 9 marzo, attenzione anche al senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso a Rigutino Nocetella fra i civici 80 e 93 sempre in orario 8,30 – 17,30.