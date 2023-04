Lavori in città, da lunedì ecco come cambiano sosta e circolazione

Arezzo, 7 aprile 2023 – La prossima settimana sarà caratterizzata da alcune modifiche al traffico e alla sosta. Si parte lunedì 10 aprile con la ventunesima edizione della Parcocorsa, con partenza e arrivo al parco del Pionta.

Dalle 10 alle 12,30 in viale Bruno Buozzi è previsto il senso unico di circolazione in direzione di marcia via Ricasoli → via Antonio da Sangallo mentre il traffico verrà interrotto lungo il percorso per consentire il passaggio dei partecipanti: via Laschi, via Alessandro dal Borro, sottopassaggio di via Baldaccio d’Anghiari, via Catenaia, via Marco Perennio, via Bernardo Dovizi, rotatoria via Mochi, rotatoria viale Santa Margherita, via di San Clemente, via San Domenico, via Madonna Laura, viale Buozzi, via Fonte Veneziana, via Francesco Redi, via Eugenio Calò, via Signorini, via Cagli, piste ciclabili di via Raffaello Sanzio e via Benedetto da Maiano, via degli Accolti, via XXV Aprile, via Oriana Fallaci, via Trasimeno, piazza Saione, via Rismondo.

Per quanto riguarda i lavori stradali al via martedì 11 aprile, proseguiranno fino a giovedì 13 aprile quelli lungo un tratto della strada comunale di Ristradella con istituzione di senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso dalle 8,30 alle 17,30 e in via Francesco Redi con conseguente divieto per i pedoni di utilizzare il tratto di marciapiede che va dal civico 17 al civico 29. Orario 8,30 – 18.

L’adiacente carreggiata subirà un restringimento e la previsione del divieto di sosta con rimozione. Proseguiranno fino a venerdì 21 aprile i lavori in via Pier Ludovico Occhini con conseguente divieto per i pedoni di utilizzare un tratto di 15 metri di marciapiede a partire dal civico 15. Orario 8,30 – 17,30.

L’adiacente carreggiata subirà un restringimento. Termineranno sabato 29 aprile i lavori che prevedono un restringimento della carreggiata in orario 8,30 – 18 in via Fogazzaro dal civico 9 al civico 11 e in via Foscolo dal civico 22 all’intersezione con via Nievo.

Ancora per tutto il mese di maggio verrà invece interdetto al passaggio pedonale, 24 ore su 24, il marciapiede posto a perimetro del palazzetto di San Lorentino in vicolo della Palestra. Entrata e uscita dalla struttura saranno garantite. Negli adiacenti stalli di parcheggio resta il divieto di sosta con rimozione.

Fino a mercoledì 14 giugno saranno interessati da divieti di sosta con rimozione ambo i lati di via Buonconte da Montefeltro dal civico 6/D all’intersezione con via Guido Tarlati, di via Certomondo, di via Pierluigi da Palestrina dall’intersezione con Guido Tarlati al civico 21, di via Porta San Biagio, di via San Clemente dal civico 4 all’intersezione con via San Domenico, di via San Domenico dall’intersezione con via San Clemente al civico 47, di via Sassoverde dal civico 30 all’intersezione con via San Domenico, di vicolo del Fanale, di via delle Fosse dall’intersezione con vicolo del Fanale al civico 58 e dal civico 28 al civico 9, di via Garibaldi dal civico 186/3 al civico 192 e dal civico 257 al civico 259, di via Vecchia dal civico 11 al civico 9/C.

Orario 8,30 – 18,30. La natura mobile dei cantieri potrà comportare anche la chiusura dei marciapiedi, il senso unico alternato o il restringimento della carreggiata. Da lunedì 11 aprile cominciano i lavori di manutenzione ordinaria, compreso il taglio della vegetazione arborea e arbustiva incline a cadere a seguito di eventi meteorologici, nel tratto della ciclopista dell’Arno compreso nel territorio aretino.

Il transito ciclopedonale verrà chiuso nei tratti interessati di volta in volta dagli interventi con obbligo d’installazione della segnaletica di preavviso almeno 48 ore prima. Si terranno al Teatro Petrarca le celebrazioni per il 171esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato mercoledì 12 aprile: dalle 7 alle 13 è istituito il divieto di sosta con rimozione in via Guido Monaco dal piazzale delle poste a piazza San Francesco mentre lo stesso tratto sarà interessato dal divieto di transito dalle 8,30 alle 13. Sarà invertito il senso di marcia del tratto di via Cavour compreso tra via Isidoro del Lungo e via Carducci.