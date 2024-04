Lavori conclusi al cimitero di Gragnano

SANSEPOLCRO

"Proseguendo nell’opera di riammodernamento dei cimiteri dell’area urbana ed extraurbana, abbiamo in questa fase messo mano alla struttura che sorge nella frazione di Gragnano".

Così Riccardo Marzi (nella foto), vicesindaco e assessore ai lavori pubblici del Comune di Sansepolcro, spiega il preciso intervento portato a termine dall’amministrazione comunale. Il progetto per il primo stralcio dei lavori di straordinaria manutenzione e di ampliamento, redatto dai tecnici comunali, è pronto e prevede una prima fase nella quale sono previste alberature da abbattere, sia per consentire l’allargamento dell’area, sia perché alcune piante risultano seccate, sia infine perché altre sono troppo a ridosso del muro di cinta. Sarà poi demolito un tratto di muro lesionato. L’opera di ricostruzione prevede poi l’intervento di rifacimento del muro fronte strada, la realizzazione di 30 nuovi loculi completati con rivestimento in travertino pronti per l’assegnazione e l’edificazione di un’edicola funeraria di 10 loculi complessivi. Previsto anche l’impianto di oltre 10 nuovi cipressi.

"Come detto – conclude l’assessore Marzi – il progetto esecutivo del primo stralcio di intervento è stato approntato dai nostri tecnici, che colgo l’occasione di ringraziare. Stiamo adesso procedendo con l’indagine di mercato per individuare la ditta appaltatrice dei lavori". Un lavoro senza dubbio necessario, quello che riguarda anche i cimiteri delle frazioni, che spesso si sono rivelati un supporto importante.