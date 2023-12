Lavori alta velocità, cambia la circolazione. Un fine settimana di passione per i treni

Non bastava lo sciopero di ieri. In arrivo altri disagi per i viaggiatori del treno. Sono in programma oggi e domani, nuovi lavori di manutenzione sulla linea alta velocità Firenze- Roma a cura di Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo Fs Italiane. Saranno rinnovati alcuni scambi tra Firenze Rovezzano e Valdarno, al posto di comunicazione di San Donato. Nei lavori saranno impegnate oltre 30 maestranze tra tecnici di Rfi e delle imprese appaltatrici, e numerosi mezzi d’opera, per un investimento di 3 milioni di euro. Tutto ciò comporterà modifiche alla circolazione dei treni Alta Velocità, Intercity e Regionali. I Treni Alta Velocità e Intercity tra Firenze e Roma e viceversa percorreranno tra, Firenze Rovezzano e Valdarno, la linea convenzionale con variazioni di percorso, allungamento dei tempi di percorrenza e cancellazioni. Gli Intercity Roma – Trieste e viceversa saranno deviati via Orte - Falconara, con perdita di alcune fermate (Prato, Firenze Rifredi, Firenze Campo Marte, Arezzo, Terontola, Chiusi) e modifiche di orario. I Regionali da Firenze per ArezzoRoma, Chiusi e Foligno, da Firenze per Borgo San Lorenzo via Pontassieve e da ArezzoMontevarchi per PratoVernio saranno interessati da allungamenti dei tempi, sostituzioni con autobus, cancellazioni totali o limitazioni. Prevista una riprogrammazione del servizio, sostituzioni con bus e modifiche degli orari con aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale.