Lavori all’incrocio tra via Fiorentina e la tangenziale urbana nell’ambito della ristrutturazione dello snodo viaria per la realizzazione di una nuova fognatura. Dalle 8,30 di oggi alle 18 di giovedì le corsie verso il centro e di svolta a sinistra su viale Amendola, chiuderanno all’altezza del semaforo. Venerdì, dalle 8,30 alle 18, le stesse corsie saranno interessate da un restringimento, come la corsia su viale Amendola di svolta su via Fiorentina e quella di via Fiorentina con direttrice periferia.