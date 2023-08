Lavori alla "Migliarina" Limitati regionali e fermate fino a settembre

2 Proseguono fino al 3 settembre i lavori alla galleria "Migliarina" tra Laterina e Bucine sulla linea Firenze-Arezzo per il rinnovo del sistema di deflusso delle acque e per la sostituzione di massicciata, binari e traversine. I Regionali Veloci tra Firenze e FolignoRoma non effettueano fermate a Bucine, Laterina e Ponticino, limitati i Regionali tra Firenze e Arezzo.