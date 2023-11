Lavori alla fibra ottica e paese al buio. La denuncia del sindaco Caleri: "Stop al cantiere fino al ripristino"

Stesura della fibra nel comune di Pratovecchio Stia: l’amministrazione comunale interrompe i lavori sino a quando non saranno correttamente effettuati tutti i ripristini stradali e di illuminazione pubblica. "Come è noto, in paese sono stati avviati da oltre due mesi i lavori per la stesura della fibra, commissionati da Regione Toscana a Openfiber – ha spiegato il sindaco Nicolò Caleri - purtroppo la ditta incaricata degli scavi da Openfiber ha tranciato in numerosi punti i cavi dell’illuminazione pubblica, mettendo al buio intere vie. Allo stesso tempo i ripristini degli scavi non sono stati realizzati a regola d’arte, rischiando di mettere a repentaglio la pubblica incolumità lungo le strade. A seguito di questi eventi, i nostri uffici hanno costantemente pressato la ditta perché riparasse al meglio i danni causati, ma purtroppo, nonostante un intervento anche dei funzionari regionali, da me direttamente sollecitati, non abbiamo ottenuto il risultato. A questo punto l’ultimo strumento a nostra disposizione per fermare i danneggiamenti era la sospensione della concessione di scavo e così, dopo numerosi ulteriori solleciti andati a vuoto, la scorsa settimana abbiamo comunicato alla ditta che i lavori sono interrotti sino a quando non saranno correttamente effettuati tutti i ripristini a regola d’arte".

Nel frattempo, ha spiegato Caleri, è stata attivata l’assicurazione della ditta per i danni all’illuminazione pubblica ed è stato quindi possibile riattivare la linea in Via Roma. A giorni l’azienda di manutenzione dell’illuminazione pubblica interverrà anche in Via Pancaldi, Via Moro e Via Siemoni, al momento le tre zone sono ancora al buio. "Io per primo ho lottato in tutti questi anni per far arrivare la fibra sul nostro territorio e quindi so bene quanto sia importante, ma l’esigenza di tutelare la sicurezza stradale prevale in questo momento su quella dello sviluppo. Ci auguriamo che i ripristini da poco riavviati siano idonei a superare il vaglio dei nostri tecnici, così da poter riattivare la concessione e arrivare alla conclusione di questo importante progetto".