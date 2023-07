Lavori alla ciclopista del Chianti Presto doppio senso di marcia Il sopralluogo del sindaco

di Francesco Tozzi

Proseguono i lavori per la ciclopista del Chianti nel quartiere di Ponte alle Forche e del Porcellino e proprio per questo motivo ieri mattina il sindaco di San Giovanni ha effettuato un sopralluogo al cantiere per valutare l’avanzamento dell’intervento. "Un cantiere importante – ha dichiarato Valentina Vadi – perché riguarda il progetto della ciclopista del Chianti che è parte più ampia del progetto integrato della Regione Toscana della ciclopista dell’Arno. Abbiamo potuto utilizzare per questo intervento, i contributi che provengono dal ristoro dal passaggio delle terre della Tav nel nostro Comune e questa opera ha lo scopo di collegare, attraverso la ciclabile, il quartiere Ponte alle Forche Porcellino con il centro urbano e con Cavriglia. Un investimento in termini di sostenibilità ambientale ed un altro tassello verso la realizzazione di quell’idea della città quale centro urbano moderno, a misura d’uomo e attento alle esigenze del cittadino in cui la sicurezza e la possibilità di spostarsi liberamente e in modo rispettoso dell’ambiente rappresenta una priorità". L’opera si articola nel territorio sangiovannese estendendosi lungo via Ponte alle Forche, dal Circolo Arci Sauro Billi fino alla ciclabile interna al Villaggio Minatori e prevede la realizzazione di una pista ciclabile di collegamento con il centro cittadino, il rifacimento dei marciapiedi e l’asfaltatura del manto stradale, la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali che saranno illuminati.

L’importo complessivo è di oltre 1 milione e 300mila euro, finanziato per oltre due terzi dalle risorse a ristoro della messa a dimora delle terre della Tav. Con l’intervento in viale Gramsci in fase di realizzazione, la ciclopista del Chianti si congiungerà anche alla ciclopista dell’Arno. La responsabile dell’ufficio lavori pubblici Lucia Ermini ha ricordato che sta per concludersi la prima parte dell’intervento riguarda il tratto di via Ponte alle Forche compreso tra la rotatoria per la svolta verso Vacchereccia e Piazza Nasoni. La prossima settimana rimarranno soltanto le asfaltature ed entro la prima settimana di settembre i marciapiedi saranno resi di nuovo fruibili.

A quel punto sarà possibile anche ripristinare la circolazione a doppio senso di marcia. Nel frattempo inizieranno gli interventi di fronte al circolo Sauro Billi in modo da completare le fasi preparatorie per l’allargamento della sede del marciapiede. Gli interventi proseguiranno poi dal lato cantina sociale per essere completati nel mese di settembre. I due tratti saranno ricongiunti attraverso i lavori in via Rodari e la ciclabile sarà ultimata attraverso piccoli interventi sul percorso protetto per bici.