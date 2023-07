Lavori al tetto della scuola d’infanzia Così l’investimento

BIBBIENA

A settembre i piccoli di Bibbiena Stazione avranno una scuola con un look tutto nuovo.

Si, perché si stanno per concludere i lavori al tetto della scuola dell’infanzia. A seguito di un intervento fatto circa sette anni fa, la copertura aveva riportato dei problemi strutturali che il Comune aveva contestato alla ditta costruttrice.

Il contenzioso si era poi chiuso con un accordo bonario e quindi con un riconoscimento da parte del Comune stesso di parte del danno.

L’amministrazione nei mesi scorsi aveva realizzato un progetto grazie al quale è stato poi possibile accedere a un finanziamento di 100 mila euro, con la partecipazione a un bando del Pnrr.

Bando che è servito quindi per sostenere la spesa di 170mila euro di intervento. Non solo un tetto "nuovo".

Insieme ai lavori sulla copertura è prevista anche una completa riqualificazione interna delle classi che saranno dotate anche di arredi di ultima generazione acquistati grazie alla partecipazione della scuola a un bando Pon.

"La riqualificazione della scuola dell’infanzia rappresenta per la nostra amministrazione un momento di grande importanza per un contesto che, in questi ultimi anni, è stato completamente migliorato dal punto di vista estetico, di fruizione e di servizi: il parco del centro sociale, la zona del Tannino, la street art. Interventi che hanno seguito una progettazione più ampia finalizzata a migliorare, insieme all’immagine, la vivibilità di un luogo a alta densità abitativa – ha spiegato Matteo Caporali, assessore ai lavori pubblici, che commenta – Bibbiena Stazione è diventata quella che noi speravamo all’inizio del nostro percorso: un vero paese con i suoi luoghi iconici, i servizi per l’infanzia, l’arte fruibile da tutti. Siamo particolarmente soddisfatti di questo percorso per il quale devo ringraziare anche i nostri uffici che ci supportano con un’efficienza davvero encomiabile sulla strada della progettazione".