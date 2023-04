Lavori al secondo ponte sul Tevere Pronti i cantieri per la viabilità Entro l’estate partono gli interventi

di Claudio Roselli

Partiranno entro l’estate i cantieri che a Sansepolcro dovranno ultimare le operazioni legate alla realizzazione del secondo ponte sul fiume Tevere. Manca all’appello il tratto di viabilità – lungo circa 700 metri - che dovrà collegare via dei Banchetti, dall’intersezione con il cavalcavia della E45, fino alla rotatoria di via Bartolomeo della Gatta. Ma ci siamo anche su questo versante: "E’ in corso la progettazione esecutiva dell’intervento – ha detto il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Riccardo Marzi – della quale si occupa uno studio tecnico di Pieve Santo Stefano. Al momento, sono in fase di definizione gli ultimi dettagli concernenti idraulica, sottoservizi e tutto quanto passerà sotto la strada. In contemporanea, gli uffici comunali sono al lavoro per il completamento delle pratiche degli espropri, per cui presto quella che ancora è la ristretta strada bianca dei Banchetti assumerà la stessa larghezza della circonvallazione. C’è anche il finanziamento e quindi a breve si partirà". Relativamente al solo ponte (ricordiamo che è stato posizionato un impalcato a curva di 140 metri), Marzi ha fatto presente che sono rimasti solo tre interventi: il rinforzo di un fianco, che dovrà essere consolidato con una operazione di sollevamento, poi il posizionamento del guard-rail e, in ultimo, l’installazione della barriera sulla pista ciclabile. "Verranno effettuati a ridosso del collaudo", ha aggiunto l’assessore, precisando che il sollevamento sarà propedeutico al collaudo. Il vice di Fabrizio Innocenti coglie poi l’occasione per ribadire che queste sono le uniche ragioni per le quali il "capitolo" ponte non è ancora giunto all’epilogo, rispondendo in tal senso ad alcune chiacchiere circolanti in città, in base alle quali vi sarebbero problemi particolari sull’opera.

"Gli unici sono stati i due momenti di fermo dovuti alle irregolarità di natura ambientale riscontrate dai carabinieri forestali a fine 2020 e al grave infortunio sul lavoro del novembre 2021, ma adesso tutto sta filando liscio" ha concluso Marzi, fiducioso sul fatto che il prossimo 26 agosto, quando saranno trascorsi tre anni esatti dalla posa della prima pietra, il ponte potrà finalmente entrare in funzione. La parte più sostanziosa dei quattro milioni di euro di stanziamento è stata garantita dalla Regione Toscana.