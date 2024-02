Lavori al ponte Bailey: "Tempi sono rispettati"

Verranno terminati entro i tempi stabiliti la sostituzione del ponte Bailey all’ingresso del Pestello. A chiarire i contorni della vicenda è stato l’assessore Lorenzo Posfortunato, dato che da oltre un mese molti cittadini hanno notato che il cantiere è fermo. "La durata dell’appalto - ha sottolineato - è di 240 giorni ed è iniziato nei tempi stabiliti. Trattandosi di un lavoro estremamente particolare che si realizza in un luogo dove spazi e viabilità sono critici, chiederemo ai montevarchini ancora un po’ di pazienza". Prima di Natale si è svolta una delle operazioni più delicate: il sottopasso ferroviario che collega piazza Garibaldi con piazzale Europa venne chiuso al transito per garantire la sicurezza e per completare gli interventi di smontaggio utilizzando una gru da 300 tonnellate per sollevamenti speciali. "Siamo poi condizionati da altri enti - ha spiegato il titolare dei lavori pubblici - in particolare da Rfi, dal genio militare e da caratteristiche proprie dell’opera che richiedono un intervento, per esempio, nella fondazione sud subordinato alla rimozione del vecchio ponte. Posso dire comunque che il cronoprogramma prevede la conclusione dei lavori entro maggio. Non è tutto sommato una situazione preoccupante. Il genio militare ha avuto pazienza per oltre dieci anni per il lungo prestito del ponte Bailey, se aspettiamo un paio di mesi non possiamo che ringraziarli, visto che si riprenderanno la struttura e non ci chiederanno indietro i soldi dei cinque anni in cui il Comune non ha pagato l’affitto. Una situazione che non poteva essere lasciata così, ma che non tutti quelli che hanno amministrato prima di noi si sono sentiti di affrontare".