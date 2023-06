Lavori al palazzetto di San Lorentino Ecco cosa cambia

Al via i lavori al palazzetto di San Lorentino che comporteranno, da oggi a martedì 20, il restringimento della carreggiata e il divieto di sosta nel tratto di via Garibaldi, dalle 8,30 alle 18. Sempre da oggi a venerdì 23, lavori di scavo determineranno il divieto per i pedoni nel marciapiede di via Pier Ludovico Occhini dalle 8,30 alle 17,30.

A seguito dei lavori di ripristino dell’asfalto, da mercoledì 14 a venerdì 16, scatta il divieto di sosta in largo Benadir, in via Vittorio Fossombroni e in via Bologna.