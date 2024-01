Lavori al cimitero di Poggioni. Le salme verranno spostate. Il cantiere apre a metà gennaio

Il cantiere per la ristrutturazione del cimitero di Poggioni determina una traslazione delle salme ospitate qui.

La società Cortona Sviluppo, che gestisce per conto del Comune di Cortona i loculi cimiteriali, ha scritto tramite posta ai concessionari per informare i parenti e i discendenti dei defunti, la cui salma è oggetto di traslazione, ed espletare, così, le pratiche burocratiche necessarie. Gli interventi prenderanno avvio a partire dal prossimo lunedì 15 di gennaio. L’amministrazione comunale ha, infatti, dato il via ai lavori per la ristrutturazione del cimitero di Poggioni.

Il campo santo che si trova nell’omonima località montana cortonese, è stato oggetto di un cedimento strutturale ed ora sarà possibile ripristinare gli immobili. Il progetto, concordato con la Soprintendenza Abap di Arezzo, Grosseto e Siena, comprende lavori per i prossimi cinque mesi per un importo complessivo di 200mila euro per il rifacimento dei loculi.

"Prosegue l’attenzione verso i cimiteri, un patrimonio vastissimo nel nostro territorio comunale composto da 45 strutture che necessitano di interventi più o meno importanti, dalla manutenzione alle attività di ristrutturazione, come per il caso di Poggioni - conferma il sindaco di Cortona, Luciano Meoni. "Abbiamo adottato un cronoprogramma di interventi e stiamo attivando le risorse necessarie. Il cimitero di Poggioni recentemente ha subito un crollo e, dopo un’attenta analisi, è stato predisposto il progetto per la ristrutturazione.

Questo lavoro è stato sottoposto anche alla Soprintendenza Abap che pochi giorni fa ha dato il parere favorevole. Per questa opera di ripristino, tenendo conto degli equilibri di bilancio, l’amministrazione comunale ha attivato un mutuo. Auspichiamo un intervento celere in modo da recuperare gli ambienti e restituire decoro a questo luogo della montagna cortonese". Ogni costo collegato a proteggere o ripristinare ciascun loculo resterà a completo carico dell’amministrazione comunale. "Coloro che contatteranno Cortona Sviluppo riceveranno informazioni su data e ora precisa della traslazione della salma, per dare la possibilità ai parenti di essere presenti alla procedura", fanno sapere ancora l’amministrazione comunale di Cortona.

