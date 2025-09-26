Lavori a Persignano. A nuovo la strada

Sono partiti i lavori di riqualificazione nella frazione di Persignano, nel comune di Terranuova Bracciolini. L’intervento riguarda il tratto della rampa carrabile che collega la Strada Provinciale 7 con il nucleo storico del borgo e ha l’obiettivo di migliorare la viabilità sotto il profilo funzionale, strutturale ed estetico. Il progetto complessivo, interamente finanziato con risorse comunali per un valore di 218.500 euro, prevede per Persignano un investimento di 60mila euro (oltre IVA). La durata stimata dei lavori è di circa tre mesi.

Nel dettaglio, il programma comprende la demolizione e la ricostruzione della pavimentazione in calcestruzzo, sostituita da una nuova finitura architettonica capace di integrarsi nel paesaggio. È prevista inoltre la realizzazione di canalette per lo smaltimento delle acque meteoriche, con la contestuale sistemazione del sistema di raccolta già esistente.

L’intervento interessa anche il muro di sostegno, che sarà consolidato, con ripristino delle parti lesionate e rivestimento in pietra naturale. La ringhiera sarà sostituita da un parapetto in acciaio corten passivato, alto 110 centimetri, mentre l’illuminazione pubblica sarà potenziata con soluzioni integrate a basso impatto ambientale.

"Con questi interventi – sottolinea l’amministrazione comunale – proseguiamo il percorso di valorizzazione delle nostre frazioni, restituendo spazi più sicuri, funzionali e armonizzati al contesto paesaggistico ed edilizio. E lo facciamo in collaborazione coi cittadini, condividendo quelli che sono i passi prioritari da compiere".

I lavori a Persignano si inseriscono in una programmazione più ampia che l’amministrazione comunale ha dedicato alle frazioni del territorio. Dopo la manutenzione straordinaria conclusa a luglio a Castiglion Ubertini, il cantiere si è spostato a Persignano e, successivamente, proseguirà nella frazione della Penna alta.