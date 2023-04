L’autogol che il Comune deve evitare

Nel maggio dello scorso anno Fotoantiquaria fu confinata nella sale del Palazzo di Fraternita e non sotto le Logge Vasari per motivi che ancor oggi sfuggono ai più. Una soluzione nemmeno presa in considerazione stavolta, quando a essere incomprensibile è invece il motivo per cui la festa per l’Arezzo in C non possa tenersi in piazza Grande, palcoscenico naturale dopo ogni grande obiettivo raggiunto dagli amaranto. Questa dirigenza, dopo errori imperdonabili e tensioni con la città, ha finalmente intrapreso la strada giusta, con progetti e investimenti. Negare piazza Grande per la sovrapposizione con un evento che si concluderà con tre ore d’anticipo sull’inizio della festa può irrigidire i rapporti sul più bello. Un autogol che il Comune deve evitare.

f.d’a.