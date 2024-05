Laura la chef dei Vip: "Solo menù toscano"

Vanessa Gravina, Neri Marcorè, l’allenatore Maurizio Sarri e la stella del basket americano Tim Duncan sono soltanto alcuni dei personaggi famosi che hanno avuto modo di apprezzare le sue leccornie. Una carriera tutta in ascesa e sempre ricca di soddisfazioni per la 34enne chef sangiovannese Laura Franchini, che l’8 e il 9 giugno prossimi sarà di scena a Valgamaa in Estonia, in un resort di lusso, assieme alla supervisor del relais del Borro Elisabetta Brogi, per cucinare alle maggiori autorità politiche del paese. Solo e rigorosamente menù toscano, 80 commensali per una due giorni che rappresenta a oggi il punto più alto di una carriera iniziata per gioco e divenuta sempre più importante con una partecipazione nel 2018 a un reality sulla Rai, i successivi studi all’accademia italiana chef di Empoli e l’inizio vero e proprio del suo percorso professionale nelle veste di "private chef", assecondando i gusti di chi o in coppia o in gruppi di 20 persone al massimo chiedono a lei di poter vivere una personale esperienza culinaria. Oggi lavora per un’importante villa nel cuore del Chianti ma spesso si sposta in giro per la Toscana. Il tutto, come detto, è partito per caso; un incidente che la costringe a restare a casa per alcuni mesi e la voglia di sperimentare qualcosa di diverso per passare il tempo, tipo cucinare una banalissima frittata: "Proprio così - afferma la chef - mi ero operata a una gamba, dovevo restare ferma e allora per pranzo propinai per gioco ai miei amici una frittata che apprezzarono tantissimo. Da lì s’è acceso qualcosa". Mesi e mesi di successivi esperimenti, da buona sangiovannese lo stufato ha poi fatto il resto: "Per partecipare al programma della Rai nel 2018 portai la nostra tipica pietanza cittadina assieme al fagiolo zolfino della Penna, superai le selezioni per poi proseguire nel percorso. Purtroppo non sono arrivata tra le prime tre ma quinta su 80 concorrenti credo sia un ottimo risultato". Una crescita continua, esperimenti su esperimenti e un posto di lavoro in una delle più importante strutture ricettive del Chianti E ora la grande soddisfazione di varcare i confini nazionali: "E di questo non finirò mai di ringraziare la collega Elisabetta Brogi supervisor del Borro che mi ha scelto per andare in Estonia. Sono tanto emozionata, cosa proporremo ? Tutto toscano, così ci è stato chiesto e così faremo".

Massimo Bagiardi