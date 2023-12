Laterina. Lettura-spettacolo su Italo Calvino

Arezzo, 18 dicembre 2023 – Sabato scorso nella sala consiliare di Palazzo Guinigi di Laterina è andata in scena una lettura-spettacolo su Italo Calvino, che ha visto protagonisti le lettrici e i lettori dei Gruppi di lettura presenti sul territorio comunale di Laterina Pergine Valdarno, ma anche una musicista d’eccezione. il Comune di Laterina Pergine Valdarno, in collaborazione con l’Auser di Laterina, l’Auser di Pergine, il Gruppo di lettura di Rosetta (Casanuova), il Gruppo di lettura della Biblioteca Comunale di Pergine e la Commissione di Biblioteca del Centro Culturale di Memorie e Contemporaneità di Pergine, in occasione del centenario della nascita del grande intellettuale ha organizzato “Italo Calvino: lo scoiattolo della penna”, un percorso di letture e di musica, in un gioco di rimandi e suggestioni tra note e parole, per omaggiare la travolgente creatività di Calvino.

La figura dell’autore di Marcovaldo, del barone Rampante, e di tanti altri personaggi nati dalla sua fervente fantasia, è stata presentata attraverso la lettura di alcuni brani delle sue opere, selezionati dalla passione e dal coinvolgimento dei gruppi di lettura del nostro territorio comunale, accompagnati dalle note del violoncello di Angela Paynter. Come ha ricordato l’Assessora alla Cultura Alessandra Chighine, l’intento è quello di far emergere l’umanità complessa dello scrittore ligure, aperta in ogni momento alla comprensione di tematiche e problematiche della vita, ma sempre tesa a comunicare sinteticamente verità e bellezza. Talvolta anche con un certo grado di imprevedibilità, come uno scoiattolo appunto, come lo definì Cesare Pavese, quando lo lesse per la prima volta nel 1947, sostenendo che era “uno scoiattolo della penna”, capace cioè di “arrampicarsi sulle piante più per gioco che per paura.

“Colgo anche l’occasione per ringraziare la violoncellista Angela Paynter, gli amici dei Gruppi di lettura e di tutte le realtà che hanno contribuito alla realizzazione dell’incontro, dimostrando come la collaborazione possa portare risultati sorprendenti”, ha concluso l’assessore. Italo Calvino, Intellettuale di grande impegno politico, civile e culturale, è stato uno dei narratori italiani più importanti del secondo Novecento. Ha seguito molte delle principali tendenze letterarie a lui coeve, dal neorealismo al postmoderno, ma tenendo sempre una certa distanza da esse e svolgendo un percorso di ricerca personale e coerente.