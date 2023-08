L’Ateneo americano propone uno scambio linguistico e non solo

2 L’Oklahoma University lancia l’iniziativa "Cugino Aretino", pensata per favorire l’integrazione dei ragazzi americani nella nostra città e lo scambio linguistico tra italiano ed inglese. Puoi conoscere i ragazzi aderendo al progetto baby sitter, per aiutare i bambini ad interagire con un’altra lingua, o famitaly invitandoli per un pranzo, una cena, al cinema, a un concerto.