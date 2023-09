L’Atalanta under 23 si prende il primo punto L'Atalanta Under 23 ha raggiunto il primo storico punto in serie C, pareggiando a Trento. Mister Modesto ha inserito Italeng, Di Serio e Mallamo, con quest'ultimo che ha avuto l'occasione più nitida. Vismara ha salvato su Attys nella ripresa. Pareggio giusto per entrambe le squadre.