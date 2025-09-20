L’Astronomia Pop a Stia Ricci, lezione sulle stelle

Emiliano Ricci, astrofisico e divulgatore scientifico, presenterà oggi pomeriggio al planetario di Stia "Astronomia Pop", un viaggio tra scienza e immaginario. L’appuntamento è per le ore 18 di oggi.

Il suo saggio omonimo, pubblicato dalla Odoya Library, si propone di esplorare i molteplici rapporti fra l’astronomia e la cultura, sia ‘alta’ che popolare, evidenziando come le scoperte scientifiche abbiano influenzato l’immaginario collettivo.

Perché l’umanità, fin dai tempi più remoti - si pensi al mistero millenario dei megaliti di Stonehenge - ha rivolto il proprio sguardo verso il cielo stellato, alla ricerca di informazioni.

Ha cercato poi di interpretarle, talvolta come simboli, altre volte come strumenti pratici, stimolando la curiosità e l’immaginazione di generazioni di scienziati, artisti e pensatori.

La sua capacità di fornire una prospettiva sull’universo e sulla nostra esistenza ha avuto un impatto profondo sulla cultura e sulla società, influenzando l’arte, la letteratura, la filosofia, la religione. Emiliano Ricci è socio fondatore ed ex presidente della Società astronomica fiorentina (Saf), proboviro dell’Unione astrofili italiani (Uai) e membro della Società astronomica italiana (SaIt). Attualmente collabora con Le Scienze, Bbc Scienze e Focus.

Ha all’attivo diverse pubblicazioni divulgative sia di fisica che di astronomia (libri, cd-rom, dvd). È membro dell’Unione Giornalisti Italiani Scientifici (Ugis) e di Science Writers in Italy (Swim).

"Il rapporto ancestrale tra uomo foresta e universo rappresentato dal cielo stellato è sempre di grande interesse e suggestione, l’incontro con l’astrofisico Emiliano Ricci presso il planetario di Stia si preannuncia come un’esperienza estremamente interessante e di stimolo per profonde riflessioni" ha spiegato Claudia Mazzoli, presidente del Parco.

L’evento di oggi pomeriggio al planetario è a partecipazione gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria: è necessario contattare Óros (WhatsApp): 370 1318284; oppure inviare una mail a [email protected].

Per informazioni: Parco nazionale delle Foreste casentinesi: 0575 503029; mail: [email protected].