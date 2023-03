L’associazione Habibi in campo Somma raccolta per i terremotati

SANSEPOLCRO

Una somma che sfiora i 43mila euro, esattamente 42914: è quanto l’associazione Habibi, fondata dieci anni fa con sede a Sansepolcro e presieduta dal sacerdote don Mario Cornioli (che svolge il suo apostolato a Gerusalemme), ha raccolto in favore delle popolazioni colpite dal tremendo terremoto che tante distruzioni ha provocato in Turchia e in Siria. "Nella città siriana di Aleppo – ha ricordato don Mario – ci siamo recati nei giorni scorsi per renderci conto delle enormi difficoltà quotidiane di intere famiglie, costrette a trovare rifugio nei locali delle scuole e dei centri che hanno aperto le porte a tutti". La solidarietà si è messa in moto e i soldi reperiti, che sono poi divenuti 45125 dollari, sono stati devoluti a un piccolo villaggio raso al suolo quasi per intero, a un ospedale, a un religioso per l’emergenza degli sfollati e a un centro pastorale.

Altri 4370 dollari sono arrivati dalle sante Messe della comunità italiana di Amman, consegnati assieme alle medicine al centro dei maristi, al responsabile della scuola di Terrasanta e alle suore. "La nostra solidarietà e la preghiera hanno portato un po’ di sollievo a questa gente – ha aggiunto sempre don Mario – ed è per questo motivo che siamo sempre più convinti della necessità di agire urgentemente per costruire la pace e il dialogo e per interrompere le guerre e le sanzioni, se vogliamo davvero evitare ulteriori stragi, come quella recentemente accaduta a Crotone".