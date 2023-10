L'associazione avvocati del Valdarno festeggia 30 anni. Oggi evento sul “Caso Tortora”

Arezzo, 12 ottobre 2023 – Oggi pomeriggio alla Pieve di San Giovanni a San Giovanni Valdarno si terrà il primo evento celebrativo dei trent’anni dell’Associazione Avvocati in Valdarno. Per l'occasione è stato organizzato un convegno sul tema:“La presunzione di innocenza a 40 anni dal caso Tortora” con Raffaele della Valle, già Avvocato di Tortora, Valentino Maimone, giornalista e co fondatore dell’Associazione Errorigiudiziari.com, Annamaria Loprete Presidente della Sezione penale del Tribunale di Arezzo, Daniela Denarosi, avvocato penalista. Introdurrà il dibattito Andrea Frosali, Presidente dell’Associazione Avvocati in Valdarno. Seguirà visita alla mostra del pittore Giovanni Mannozzi da poco inaugurata.

“La nostra Associazione nacque 30 anni fa, sulla scia delle politiche di revisione della geografia giudiziaria, c’era il problema della paventata soppressione delle sedi di giustizia in Valdarno e si creò un movimento in sinergia fra avvocati istituzioni e cittadini per tentare di scongiurare questo epilogo - hanno ricordato gli avvocati - Era una battaglia non per noi stessi ma per la comunità valdarnese. Al di là di questo passaggio, che non era certo cosa governabile localmente e che quindi non riuscimmo ad evitare ma solo a rallentare (ottenendo per un lungo periodo e superando i campanilismi l’accorpamento delle sedi del Valdarno a Montevarchi) la nostra associazione in questi anni è stata sempre presente, sul campo formativo e dell’aggiornamento professionale e su quello della creazione e conservazione dei legami di solidarietà e colleganza, che è stato il vero valore aggiunto.” “Abbiamo voluto celebrare i nostri trent’anni affrontando un tema che rappresenta un cardine del processo penale, oltreché un principio sancito a livello internazionale dalla CEDU e dalla Carta di Nizza".

"La nostra riflessione - ha aggiunto l'associazione - partirà da una pagina triste e dolorosa della nostra storia, l’arresto di Enzo Tortora, quando quel principio basilare venne brutalmente calpestato. Sarà con noi fra i relatori il Collega Della Valle, che quella vicenda ha vissuto da protagonista e che è riuscito dopo un lungo iter processuale a chiudere quella brutta storia con l’assoluzione dell’imputato. Abbiamo voluto mettere nella locandina la Decollazione del Battista di Giovanni Mannozzi, quadro che rappresenta il drammatico epilogo di un processo sommario, come simbolo di una giustizia irrisa e richiamo a tutti noi sul valore del giusto processo”, ha concluso l'associazione avvocati valdarnese.