L’Asl e i tempi d’attesa: "In agosto le risposte sono state più efficaci della media regionale"

"I tempi d’attesa nelle vallate aretine – spiega la Asl Toscana sud est in relazione a un articolo de La Nazione di qualche giorno fa – relativi all’agosto 2025, evidenziano performance migliori per la provincia di Arezzo rispetto alla media regionale".

La Asl (nella foto il dg Marco Torre) sottolinea come Arezzo registri valori significativi in termini di capacità di risposta, con il 71,5% delle visite erogate rispetto al 57,6% della media regionale e un 88,8% nella diagnostica contro il 63,6% regionale. Un risultato che si traduce in un accesso più rapido ed efficace alle prestazioni sanitarie.

Particolarmente positivi sono i riscontri per le prestazioni più urgenti, quelle rientranti nella classe U (“Urgente”, da erogare entro 72 ore): ad Arezzo, il 100% delle visite e della diagnostica urgenti viene garantito entro i termini previsti. Eccellenti anche i risultati per la classe B (“Breve”, entro 10 giorni), con il 97,6% delle visite e il 98,2% delle prestazioni diagnostiche erogate puntualmente. L’analisi territoriale conferma queste performance positive nelle classi U e B. Nel Casentino si registrano il 100% delle visite dermatologiche e otorinolaringoiatriche entro i termini, e l’83% di quelle neurologiche. La Valtiberina eccelle con il 90% delle visite dermatologiche, il 100% di quelle ortopediche e l’83% delle Eco addome. La Valdichiana si distingue per il 75% delle visite neurologiche, il 95% delle urologiche, il 100% delle cardiologiche, degli Ecd cardiaci, degli Holter cardiaci e delle Eco ginecologiche.

Per le classi D (“Differibile”, entro 30 giorni per le visite ed entro 60 giorni per la diagnostica) e P (“Programmabile”, entro 120 giorni) i dati risultano più variabili. In questi ambiti incidono in modo significativo i livelli di appropriatezza prescrittiva: un utilizzo corretto delle classi di priorità da parte dei medici prescrittori è infatti determinante per garantire un accesso equo ed efficace alle prestazioni. Su questo fronte la Asl Toscana sud est è già impegnata a rafforzare i percorsi di verifica e di supporto ai professionisti.