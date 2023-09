L’Asl cambia volto con i cantieri Pnrr. Così la sanità trasloca: la mappa

Per tre anni cambia il volto della sanità aretina. Un’azienda con la valigia in vista della partenza dei lavori finanziati con il Pnrr, in via Guadagnoli. Inizia infatti il programma di spostamenti dovuto alla necessità di interventi di ristrutturazione dell’immobile. I lavori dureranno 3 anni appunto e la fase dei trasferimenti interesserà la finestra temporale che si aprirà con l’autunno 2023 per concludersi a primavera 2024.

Una piccola rivoluzione che avrà il fine di garantire la continuità dei servizi durante tutte le fasi in cui saranno aperti i cantieri. Ai blocchi di partenza le opere di ristrutturazione che interesseranno la palazzina a due piani di via Guadagnoli, designata dai progetti di Pnrr, quale una delle due strutture Hub di Casa di Comunità. Centrale sarà via Curtatone su cui l’azienda sanitaria punta perché immobile di proprietà e vicino all’ospedale. Ma a giocare un ruolo fondamentale saranno anche via XXV Aprile e la clinica San Giuseppe, oltre all’ex palazzo Eutelia di via Calamandrei.

"Le scelte fatte per i trasferimenti dei servizi- ha spiegato il Direttore Generale della Asl Tse Antonio D’Urso - hanno messo al centro l’interesse dei cittadini. La direzione della Asl Tse ha deciso di sacrificare gli uffici amministrativi, che si sposteranno da via Curtatone verso via Calamandrei, per garantire centralità ed equità ai cittadini che vedranno nell’edificio di via Curtatone riuniti i servizi territoriali che ora si trovano in via Guadagnoli ed in Via XXV Aprile.

Le motivazioni sono molteplici: accorpare il maggior numero di servizi per ridurre gli spostamenti dei cittadini; favorire la massima integrazione dei servizi sanitari e socio-sanitari attraverso la loro contiguità fisica e la vicinanza tra gli stessi; rendere massima la visibilità dei servizi sanitari e sociali del territorio, riducendo la frammentazione delle attività; favorire una logica di Governo di alcune attività che necessitano di osservazioni ravvicinate e frequenti per valutarne efficacemente la domanda e l’offerta".

Si tratta di un assetto transitorio della durata complessiva di tre anni che porterà la sanità territoriale aretina ad una nuova veste ed avrà comunque l’obiettivo di andare incontro ai cittadini.

"Abbiamo dato importanza alle persone e all’accessibilità – spiega il dottor Evaristo Giglio Direttore della Zona Distretto Aretina – gli ambulatori specialistici di oculistica, cardiologia e geriatria saranno collocati al piano terra di via Curtatone dove ci sarà anche il punto Cup e gli infermieri ma anche i servizi sociali e il pua punto unico di accesso. In via XXV Aprile non solo torna la sede della salute mentale ma anche uno spazio per l’assistenza domiciliare con una cinquantina di infermieri che troveranno li il punto di gestione dei servizi. Altri servizi di via Guadagnoli che saranno trasferiti: la pneumologia territoriale passa a Ceciliano, alla clinica San Giuseppe ci saranno le tre postazioni della guardia medica per Arezzo, qui anche i servizi odontoiatrici".

Le attività specialistiche ed i servizi che si spostano da via Guadagnoli a via Curtatone saranno: il Distretto socio sanitario zona aretina, uffici e servizi. Ma anche gli Ambulatori Territoriali di Cardiologia; Neurologia; Geriatria; Oculistica; Ortopedia, accorparti in un’unica struttura a piano terra dell’edificio di via Curtatone che garantirà migliore accessibilità per i cittadini.

La programmazione dei lavori per la realizzazione e ristrutturazione di alcuni immobili a destinazione sanitaria del Comune di Arezzo è stata oggetto questa mattina di un incontro tenutosi a Palazzo Cavallo tra il vice sindaco Lucia Tanti, l’assessore Alessandro Casi e i vertici dell’Asl. Gli affidamenti relativi ai finanziamenti Pnrr necessari per dare il via ai lavori previsti per la realizzazione delle Case della Comunità dell’area Baldaccio e di via Guadagnoli saranno conclusi entro il 30 settembre. L’Asl ha comunicato inoltre l’avvenuta approvazione del finanziamento per la realizzazione dell’hospice nell’area del Pionta, dove all’inizio del 2024 è prevista la conclusione dei lavori per il nuovo Centro autismo e la nuova Centrale Operativa Territoriale.