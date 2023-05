L’asfalto a pezzi sta diventando un’abitudine

Ogni giorno è diventata una piccola guerra: tra chi non rispetta il codice della strada e la sosta selvaggia ci si deve anche guardare dalle sempre più frequenti buche stradali.

Si dice che sia la stagione: le ghiacciate, le lunghe piogge e poi il sole primaverile hanno trasformato l’asfalto in burro in molte zone della città che abbiamo tentato di censire. Facendo i conti per difetto. Ormai basta una minima distrazione (in tempi di smartphone ce ne sono fin troppe) per imbattersi in una piccola voragine in grado di danneggiare ammortizzatori, pinza freni, gomme e organi dello sterzo. Per non dire quello che può succedere sotto la pioggia a chi incrocia una buca con la bici o con la moto. Serve molta più attenzione. E un po’ più di asfalto.

f.d’a.