"Lascio il lavoro più bello del mondo" L’ultimo giorno di Mandò al 118 Paura Covid, rivoluzione soccorso

di Alberto Pierini

"Mamma mia, per me è stato il giorno più difficile". Massimo Mandò va in pensione in un uragano di saluti, complimenti, riconoscimenti. Ma preferirebbe essere ancora sulla strada.

Come il giorno più difficile: dopo tante emergenze?

"Sì, quelle le ho sempre dominate. Ora mi devo abituare"

Malinconia?

"No, ma lascio il mestiere più bello del mondo"

Addirittura...

"È un lavoro che ti rimette continuamente in gioco: dopo ogni minuto ti costringe a ripartire"

Non il massimo per approfondire il rapporto con un paziente.

"Da noi sta al massimo un’ora: ed è il tempo nel quale devi vincere la tua sfida"

Come era iniziato tutto?

"Con gli studi e un concorso da anestesista rianimatore: anno 1982, un posto in Valdarno"

Preciso il mestiere che oggi non vuole fare nessuno...

"Fa male ma non è una sorpresa"

Cioè?

"Ci sono pochi riconoscimenti, anche economici. Vuole un esempio?

Ci starebbe bene.

"Un infermiere che fa un intervento di soccorso in autostrada non può non vedersi pagato il rischio che corre. Uno non vale uno"

Però lei lo ha scelto...

"Gli anni tra l’ospedale di Montevarchi e quello di San Giovanni, turni di qua e di là"

Poi?

"Lo spostamento a Bibbiena: qualche attrito sul lavoro e fui trasferito"

Un caratterino, eh?

"Non mi è mai mancato, anche rischiando la carriera"

Ma alla fine i meriti vengono riconosciuti.

"Per un paio d’anni tra Casentino e Arezzo, poi ho spiegato che così non ce l’avrei fatta"

E quindi?

"Primario ad Arezzo, più tardi capo del dipartimento"

Però con alle spalle tanti interventi sulla strada...

"Di interventi ne ho fatti tanti, è il nostro mestiere"

Un caso in particolare?

"Un malato di tetano: non fu facile riconoscerlo, se ne vedono sempre pochi. Il ringraziamento dei familiari"

I primi di tanti grazie...

"Anche i miei: ho lavorato con persone straordinarie"

Il suo orgoglio maggiore?

"Aver visto crescere la figura degli infermieri: sono medico e orgoglioso di esserlo ma questa crescita è stata determinante per l’emergenza"

Pensa alle polemiche contro i mezzi con il solo infermiere?

"Certo, i sindaci mi mangiarono vivo: abbiamo avuto ragione, i risultati lo dimostrano"

Ma il mestiere è disertato...

"Ci vorrà ancora qualche anno per ampliare l’ emergenza: e i giovani sono fondamentali"

E l’uomo dei defibrillatori?

"Una crescita trasforma i cittadini in soccorritori. Ma.."

Ma?

"La riorganizzazione del servizio è altrettanto importante"

Esempi anche qui?

"Le pause tecniche durante un intervento in un qualunque pronto soccorso per stabilizzare il paziente. E gli atterraggi del Pegaso anche di notte"

Poi ha preso il Covid.

"Ho avuto paura di morire. E mi ha lasciato strascichi. Però mi ha migliorato come medico"

Addirittura...

"Un ascolto dei pazienti più profondo, La tecnologia rilanciata"

Lascia un volontariato in grande difficoltà.

"E mi preoccupa. Le associazioni sono il braccio dell’emergenza, la città deve difenderle, stare loro accanto, sia economicamente che col volontariato"

E da domani?

"La famiglia, i nipoti. Ma anche pronto a dare consulenze o consigli a chi li vorrà"

Anche i privati?

"No, sono un uomo del pubblico, lo sarò per sempre"