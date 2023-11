L’artista Giacomo Rossetti al Teatro Comunale di Cavriglia

Arezzo, 22 novembre 2023 – Venerdì 1 dicembre il Teatro Comunale di Cavriglia, con la produzione di Materiali Sonori, ospiterà l'artista Giacomo Rossetti, che si esibirà in concerto con Paolo Batistini alla chitarra. Per l'occasione sarà presentato “La solitudine degli spaghetti” Edito da Navarra Editore, il nuovo libro di racconti del cantautore e performer toscano. Relatori saranno gli scrittori Filippo Boni ed Enzo Brogi. L’evento, fa parte del “Musica e Parole Tour 2023” che inizierà a Palermo il 24 novembre, promosso e supportato da: “Festival Estivo E.P.”, “GS Management Agency” e “Germanelli.com”. Cantautore toscano, musicista, autore e performer, Giacomo Rossetti si è laureato in Scienze della Comunicazione presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Siena, con una tesi sul Commercio Equo e Solidale dal titolo: “La campana di vetro: il club privato dei paesi occidentali e i poveri dei nuovi mondi”.

Ha studiato chitarra, pianoforte e flauto traverso. Da molti anni, ha fatto della musica la sua professione suonando su tutto il territorio nazionale, ma anche all’estero. Durante il lockdown, nel 2020 per non fermarsi, durante le passeggiate con il suo cane, inizia la produzione di video che pubblica on line, raccontando storie e suonando le sue canzoni nel bosco, attività che diventa un v-log seguito da molti fan e dal quale è nato lo spettacolo teatrale iniziato a fine 2021”Dal bosco al teatro”. Molti sono i riconoscimenti ricevuti per le sue opere, anche internazionali, molte anche le vittorie e presenze in vari premi nazionali.