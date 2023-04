L’artigianato fa centro Già diecimila visitatori È una partenza col botto

di Claudio Roselli

La Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana è senza dubbio partita con il piede giusto: oltre 10mila sono stati i visitatori registrati nei primi quattro giorni della manifestazione, nonostante la pioggia nel pomeriggio di ieri. Un centro storico di Anghiari invaso da coloro che, assistiti da condizioni atmosferiche favorevoli hanno scelto la tappa in Valtiberina per salutare in relax la primavera. Alla buona affluenza di sabato, giorno dell’inaugurazione, ha fatto seguito una domenica caratterizzata da un autentico boom: quando chi passeggia è costretto a fermarsi più volte a causa di un ingorgo, vuol dire che di gente ne gira tanta. E così è stato soprattutto nel pomeriggio domenicale, quando la rassegna si è trasformata in un vero e proprio evento di massa, per la gioia anche delle strutture di ristorazione. Oltre che all’interno delle botteghe e dei fondi, gli accessi sono stati particolarmente numerosi nella sala consiliare di Palazzo Pretorio, sede della collaterale "I mestieri dell’arte tra Tevere e Arno", che costituisce il picco dell’eccellenza artigianale dell’Aretino.

E un importante contributo è arrivato da Gabriele Centazzo, il dinamico imprenditore della Valcucine di Pordenone che sempre domenica pomeriggio è stato la figura centrale dell’incontro dedicato alle prospettive del comparto e del "made in Italy". Ebbene, nell’elogiare il ruolo degli artigiani anche nella sua attività produttiva, Centazzo ha messo sul tavolo un progetto tendente a rivalutare il liceo artistico locale, specializzato nell’arte del legno.

"Un prologo nel migliore dei modi – ha detto Alessandro Polcri, sindaco di Anghiari e presidente della Provincia di Arezzo – tanto più che, in base alle piccole proiezioni della Fondazione Arezzo InTour, è emerso che in Valtiberina, sia per il ponte del 25 aprile che per quello del 1 maggio, vi sarà il tutto esaurito". Adesso, tre giornate propriamente feriali, poi il gran finale del 29 e 30 aprile, più il 1 maggio.