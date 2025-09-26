L’artigianato chiama i giovani talenti. Nasce il progetto "Costruttori di Futuro"

AREZZOGrande partecipazione per l’incontro che si è svolto nella sede di Confartigianato Imprese Arezzo tra presidenti di categoria, giovani imprenditori, vertici associativi e il dirigente scolastico provinciale Lorenzo Pierazzi. Un appuntamento che ha segnato un passo decisivo nel rafforzare il legame tra scuola e mondo del lavoro, con l’obiettivo di creare nuove opportunità per i giovani e rispondere all’emergenza di professionalità qualificate espressa dalle imprese artigiane. "Questo incontro rappresenta un segnale concreto di collaborazione – ha dichiarato Pier Luigi Marzocchi, presidente della Consulta provinciale delle Categorie –. Vogliamo accompagnare i ragazzi in un percorso che non solo li orienti, ma offra reali possibilità di crescita professionale. L’artigianato ha bisogno di nuove competenze e allo stesso tempo ha tanto da trasmettere alle nuove generazioni". Progetti concreti partiranno a breve: dal sostegno alle start-up giovanili ai percorsi di certificazione post-diploma, fino al coinvolgimento diretto di studenti e genitori.A chiudere l’incontro è stato il presidente provinciale di Confartigianato, Maurizio Baldi: "Il futuro del territorio dipende dalla capacità di connettere scuola, imprese e famiglie in un unico percorso. Non parliamo solo di formare figure professionali, ma di dare ai giovani la possibilità di costruire un progetto di vita qui, ad Arezzo". Il dirigente Pierazzi ha presentato il progetto "Costruttori di Futuro, l’intelligenza artigiana a scuola", patrocinato dalla Camera di Commercio di Arezzo-Siena. Oltre 50 imprenditori hanno già dato la disponibilità ad affiancare studenti in 16 istituti della provincia, da Arezzo al Casentino, dal Valdarno alla Valtiberina.