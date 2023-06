L’arte e la magia dei Della Robbia Un museo a cielo aperto per le strade e piazze del paese

di Luca Amodio

"Uno degli eventi artistici più importanti dell’anno in Toscana: i Della Robbia sono punta di eccellenza di quel movimento che nel Rinascimento ha rinnovato i valori della società. Così arte, cultura e bellezza sono diventati fondamentali nell’equilibrio delle comunità". Con queste parole il presidente della regione Toscana Eugenio Giani ha inaugurato l’Anno Robbiano a Foiano della Chiana, che proprio ieri ha preso il via. Presenti, tra gli altri, al taglio del nastro anche il presidente della provincia di Arezzo Alessandro Polcri, e i consiglieri regionali Marco Casucci e Vincenzo Ceccarelli. Un omaggio ai grandi ceramisti fiorentini che, qui, nel borgo della Valdichiana, aprirono bottega e lasciarono molte delle loro opere tanto che nessuna altra città custodisce l’arte e la magia dei Della Robbia come il territorio goianiense. Ed ecco che da ieri i vicoli del paese si sono trasformati in un museo a cielo aperto che fino al 30 settembre racconterà il genio della famiglia di scultori con una mostra itinerante nel cuore del paese. "Questa mostra rappresenta una straordinaria opportunità per la nostra città e il suo territorio: rilanciare questo patrimonio darà frutti importanti per tutti, sia sotto il profilo culturale che economico", ha detto il sindaco di Foiano Francesco Sonnati.

Un percorso che si snoda tra strade, piazze e chiuse che prende il via dalla chiesa di Santa Maria della Fraternità dove è custodita un’opera unica come la Madonna della Neve. E’ la scultura a grandezza naturale realizzata da Andrea della Robbia in ceramica bianca invetriata che rappresenta quell’eterno abbraccio tra madre e figlio. Ed è proprio la maternità il fil rouge dell’esposizione, anche grazie al gioco di squadra con il Museo archeologico nazionale di Napoli da dove arrivano alcune delle opere che raccontano quel legame materno nel corso dei secoli. Così Iside Lactans che allatta il figlio Horus sarà accanto alla Madonna della Neve in un’originale alchimia tra l’arte classica e Rinascimentale, che unisce due mondi distanti quasi 2700 anni. "Siamo onorati di contribuire alla valorizzazione del patrimonio artistico di Foiano, concedendo opere che dialogheranno con quelle dei Della Robbia", ha dichiarato Paolo Giulierini, direttore del Mann di Napoli.

Tanti anche gli eventi, gli incontri e i convegni in programma che metteranno in relazione la storia centenaria della città con la contemporaneità. Tra queste c’è la mostra "Nobilis Materia" a cura di Massimo Magurano in sala Carbonaia oppure il progetto "Al museo…con classe" dell’istituto Marcelli .