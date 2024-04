"L’Arte di leggere l’arte". Due incontri con Luisa Del Campana

Imparare a conoscere l’Arte: due incontri all’Associazione Archeosofica di Arezzo. A chi non è capitato qualche volta, nel corso di una visita all’interno di una chiesa o di un museo, di trovare qualche difficoltà per "decifrare" e comprendere bene un’opera d’arte? Abbiamo gli strumenti per apprezzare fino in fondo ciò che l’artista voleva comunicarci, o ci limitiamo ad un semplice e generico "mi piace o non mi piace"? E di fronte ad opere di arte contemporanea quante volte ci siamo trovati quasi a disagio, come degli esploratori senza una mappa? Certo, anche l’Arte figurativa ha un suo linguaggio che va quindi conosciuto per poter godere fino in fondo dei lavori di cui fortunatamente siamo pieni anche nella nostra città. Per darci una preziosa mano in questa "conoscenza", l’artista Luisa Del Campana terrà due incontri dal titolo "L’Arte di leggere l’arte", presso la sala conferenze dell’Associazione Archeosofica sezione di Arezzo, in via Alessandro Dal Borrstasera giovedì 11 e giovedì 18 aprile, con inizio alle 21,15. Con l’aiuto di immagini e brevi filmati si scoprirà come si guarda un’opera d’arte, in modo da diventare spettatori più attenti e preparati.