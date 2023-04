L’arte dell’accoglienza e del buon cibo Oggi è la giornata della ristorazione

Si celebra oggi la "giornata della ristorazione" su iniziativa di Fipe-Confcommercio, il primo vero appuntamento dedicato alla cultura della ristorazione italiana, nato per valorizzare il ruolo che i locali da sempre hanno nella costruzione di quel modello di ospitalità e accoglienza che ha reso l’Italia famosa in tutto il mondo. Ma non solo: anche per ricordare l’importanza economica del comparto, che in provincia di Arezzo conta 1.688 imprese per un totale di quasi cinquemila occupati diretti (4.602), senza contare quelli dell’indotto. "La pandemia ha allontanato molte persone dal settore, non considerato più così "sicuro" come un tempo, spiega il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni, in effetti, dopo tanti anni di continua crescita, ora assistiamo ad un lieve arretramento: rispetto al 2021, a fine 2022 mancano all’appello 55 imprese negli elenchi camerali aretini. Chi ha resistito alle chiusure e alle limitazioni imposte dal Covid ha dovuto reinventarsi, a volte ricominciare da zero, ma la ripresa forte del turismo e della voglia di socialità ora lo sta premiando". La "giornata della ristorazione" ha anche un cuore solidale: Fipe-Confcommercio donerà un importante contributo economico a favore di Caritas Italiana, da utilizzare per la mensa dei più bisognosi.