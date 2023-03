L’Arno come la Senna Appello agli imprenditori per l’ex colonia fluviale

di Maria Rosa Di Termine

Per Montevarchi Lido, la spiaggia sulle rive dell’Arno nello stile lanciato a Parigi sulla Senna, bisognerà ancora attendere, ma il municipio continua a considerare l’area della ex Capannina un luogo strategico da valorizzare. E se stenta a decollare il progetto di creare sugli argini un arenile con sabbia, un campo da beach volley e chioschi per i frequentatori, annunciato a più riprese dagli amministratori, la riqualificazione dell’ex Colonia fluviale, fin dall’inizio del secolo scorso ritrovo di generazioni di montevarchini soprattutto nella bella stagione, rimane un obiettivo perseguibile. Non a caso si è riaperta la caccia ai privati che intendano realizzare attività di natura commerciale, ludiche e ricreative a carattere straordinario e stagionale. Un’esperienza già andata a buon fine negli anni scorsi e che aveva restituito almeno allo spazio verde situato al capolinea di viale Matteotti il ruolo attrattivo venuto meno anche per la chiusura dell’unico punto di ristoro. La Capannina, appunto, che invece è rimasta ferma al palo finendo più volte nel mirino dei vandali. L’immobile, a suo tempo ceduto a una ditta privata in cambio dei lavori necessari alla ristrutturazione di piazza Cesare Battisti, nel 2018 era rientrato nella disponibilità di Palazzo Varchi al termine di un lungo contenzioso giudiziario costato alla casse comunali 127.899 euro oltre agli interessi. Da allora la Giunta ha cercato di individuare operatori ai quali affidare la gestione ventennale dell’edificio, attraverso un partenariato pubblico-privato, senza però ottenere riscontri decisivi. Da qui la scelta di utilizzare la formula abbreviata, il triennio con eventuale possibilità di proroga per un periodo analogo, per trovare imprenditori a cui dare in concessione la Colonia Fluviale "Regina Margherita" e lo stabile dove dar vita ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, intrattenimento, animazione e svago. Queste ultime concordate con l’amministrazione comunale per evitare sovrapposizioni con il calendario programmato dall’ente. L’assegnatario dovrà organizzare almeno 3 eventi nei mesi tra giugno e settembre e assicurare l’apertura per 3 giorni la settimana, nonchè per due sere nei mesi più caldi, garantendo la quiete pubblica, la vigilanza e la salvaguardia dei beni, comprese la pulizia e la manutenzione della zona di pertinenza. Il canone per l’occupazione del suolo pubblico è fissato in 5 mila euro, che potranno essere scontati al concessionario qualora realizzi interventi sulla Capannina. Le aree demaniali sulle sponde fluviali, al contrario, saranno concesse per un anno, come stabilito dall’accordo siglato tra la Regione Toscana, Direzione difesa del suolo e protezione civile, e il Comune.