L’armocromista e la terra rossa che si è scolorata

Secondo Francesco Ruscelli, che affida le sue osservazioni ad Arezzonotizie, l’ennesima sconfitta del centrosinistra a Laterina Pergine è determinata da "dinamiche di carattere locale". Il segretario del Pd non si ricandiderà al congresso d’autunno e può solo cercare di ridimensionare (a parole) l’ennesima figuraccia. Se Elly Schlein volesse applicare la sua onerosa armocromista all’analisi delle mappe elettorali vedrebbe che in provincia di Arezzo il blu del centrodestra sta diventando tinta unita. "Ormai il Pd ha più poltrone che elettori" è la battuta che circola. C’è poco da scherzare sul carico di sfiducia e delusione che ormai si taglia col coltello anche in una terra che è stata rossa e che sta cambiando colore. Senza bisogno dell’armocromista.

f.d’a.