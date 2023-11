L’Arma celebra la Virgo Fidelis in Duomo. Il messaggio ai carabinieri rimasti feriti

Si è svolta ieri mattina in Duomo le celebrazioni della Virgo Fidelis, patrona dell’arma dei carabinieri. Al termine della messa, officiata dal vescovo Andrea Migliavacca, il comandante provinciale dei carabinieri, Claudio Rubertà, dopo aver ricordato due carabinieri della Compagnia di San Giovanni recentemente rimasti feriti nell’adempimento del dovere, si è soffermato anche sulle ricorrenze dell’82esimo anniversario della Battaglia di Culqualber in Africa orientale e della giornata dell’orfano. Ed è agli orfani, assistiti dall’opera nazionale assistenza orfani militari arma carabinieri, e alle vedove dell’arma che è stato rivolto un affettuoso pensiero. La ricorrenza della Virgo Fidelis ha un significato che idealmente riunisce i valori di militarità e religiosità. L’impegno che è stato rinnovato con la celebrazione ha onorato la memoria di quei carabinieri che caddero valorosamente nella cruenta battaglia di Culqualber, che ebbe fine proprio il 21 novembre del 1941, durante la seconda Guerra Mondiale. Venne concessa loro la seconda medaglia d’oro al valor militare alla bandiera dell’arma. Al termine della cerimonia il vescovo ha colto l’occasione per osservare un minuto di raccoglimento in ricordo di Giulia Cecchettin.