Largo Personale Sanitario, l’intitolazione. L’omaggio a tutti gli operatori sanitari

Un omaggio a tutti gli operatori della sanità duramente colpiti durante la pandemia. Inaugurata ieri mattina la nuova intitolazione toponomastica largo "Personale sanitario", tratto di strada adibito a transito e a parcheggio pubblico, prossimo al centro di aggregazione sociale Pescaiola. A svelare la nuova targa, il vice sindaco Lucia Tanti insieme al consigliere provinciale Simon Pietro Palazzo, al responsabile del presidio ospedaliero zona aretina Barbara Innocenti, al presidente Opi Giovanni Grasso e alle autorità civili e militari. "Un’area prossima all’ospedale San Donato e a quella che sta prendendo forma come cittadella della salute non poteva essere identificata con una intitolazione più opportuna. Largo Personale Sanitario è l’omaggio che il Consiglio comunale all’unanimità ha voluto dedicare a tutti gli operatori sanitari per l’impegno e la professionalità con cui curano costantemente la nostra salute, ma anche per ricordarne il sacrificio con cui hanno affrontato il periodo drammatico della pandemia", ha commentato il vice sindaco Lucia Tanti. L’intitolazione è stata approvata all’unanimità dal Consiglio comunale a seguito dell’atto di indirizzo presentato nello stesso mese dai consiglieri Simon Pietro Palazzo e Mattia Delfini.