L’Archivio della morte . Ancora nessun colpevole a 5 anni dalla tragedia. Il ricordo di Bruni e Bagni

A cinque anni dalla tragedia dell’Archivio di Stato, Arezzo ricorda Filippo Bagni e Piero Bruni, le due vittime del tragico incidente accaduto il 20 settembre 2018. Cinque anni che non sono bastati a vedere la conclusione, nemmeno in primo grado, del processo per la scomparsa dei due dipendenti dell’Archivio e che vede 11 persone sul banco degli imputati. Tra loro l’allora direttore dell’Archivio Claudio Saviotti, il suo predecessore Antonella D’Agostino, il vice comandante del Corpo dei Vigili del fuoco Antonio Zumbo, alcuni addetti alla formazione sul lavoro fino e alcuni tecnici che si sono occupati dell’impianto. Era il 20 settembre del 2018 quando avvenne la tragedia. Era mattina presto quando i due impiegati udirono l’allarme antincendio e accorsero a verificare cosa stesse succedendo. Filippo Bagni fu il primo a scendere le scale che portavano al seminterrato dove si trovava l’impianto. Piero Bruni lo seguiva. Le telecamere interne dell’archivio li hanno inquadrati mentre imboccavano le scale, ma non ci sarebbero immagini che possano chiarire cosa accadde di preciso. Ci sono però gli esiti delle autopsie. Nelle ultime udienze è stato ribadito dai periti come la morte si sia consumata in pochissimi minuti. L’argon si sarebbe sostituito all’ossigeno causando un decesso asfittico in meno di 3 minuti. A gennaio durante un’udienza del processo a parlare era stato il consulente della procura che ha analizzato il funzionamento dell’impianto anti incendio.

A distanza di cinque anni i musei aretini e la città ricordano Filippo Bagni e Piero Bruni. La Direzione regionale musei della Toscana e l’Archivio di Stato dedicano simbolicamente 5 giornate alla loro memoria. Si parte stamani alle 10 proprio all’Archivio di Stato dove si terrà il convegno "Riflessioni intorno alla sicurezza negli Archivi di Stato". Alle 18 alla Pieve messa commemorativa col vescovo Migliavacca. I Musei statali di Arezzo e provincia, Basilica di San Francesco, Casa Vasari, Museo Medievale e Museo di Anghiari, offriranno da domani a domenica aperture straordinarie e iniziative culturali per raccogliere offerte da devolvere in beneficenza, secondo la volontà delle famiglie di Filippo e Piero.