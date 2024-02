"L’approdo dei sogni" il libro di Lombardo a Spazio Seme

Oggi sabato 3 febbraio, alle ore 18.30, presso Spazio Seme- International Artistic Center in via del Pantano 36, ad Arezzo, si terrà la presentazione del nuovo libro di Lucrezia Lombardo, la silloge poetica "L’approdo dei sogni", Controluna edizioni, con prefazione e curatela del Prof. Claudio Santori, già dirigente scolastico e noto intellettuale e studioso aretino. Condurrà la serata l’attore e scrittore Francesco Botti, che interpreterà alcuni testi poetici tratti dalla raccolta e dialogherà con la poetessa e con il curatore del libro. Il libro, composto da una settantina di poesie, è un viaggio nella dimensione del sogno che, spesso, è inseparabile dalla realtà, nella misura in cui sono le visioni degli esseri umani che, nel bene e nel male, muovono il mondo. Oltre ad avere questo significato, il sogno racchiude, nella silloge, la ricerca di una dimensione-altra, fatta di bellezza, anelito e speranza, nella quale sia possibile individuare prospettive nuove e nuova gioia, dinnanzi al dilagare della sofferenza, che segna tristemente il mondo. Concepito come un viaggio in cui i confini spazio-temporali si perdono, la silloge riesce a catturare il lettore e a commuovere.