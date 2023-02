L’appello di Oxfam dopo il terremoto Tutto sulla raccolta

Mentre continua a crescere il bilancio delle vittime causate dal terremoto che ha devastato Siria e Turchia, Oxfam lancia un appello alla solidarietà dei cittadini aretini in sostegno del proprio intervento al fianco delle decine di migliaia di persone che negli ultimi giorni hanno perso tutto. Oxfam è infatti in queste ore al lavoro nelle zone più colpite per portare beni di prima necessità, coperte, acqua pulita e kit igienici agli sfollati. Si può sostenere su oxfam.itterremoto-turchia-siria.