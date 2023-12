L’appello di Carlettini: "Proteggere gli animali da botti e petardi"

"Botti di qualsiasi tipo spaventano cani, gatti o animali domestici e d’affezione: dunque, sarebbe opportuno preservarli da questi rumori e dai conseguenti rischi per la salute. E non mi riferisco esclusivamente alla città ma estendo questa raccomandazione all’intero territorio" spiega l’assessore Carlettini (nella foto). "Invito comunque tutti i possessori di animali a tenerli in luogo chiuso e riparato in corrispondenza della mezzanotte. O magari in casa, accarezzandoli fin quando non torna il silenzio".