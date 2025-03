L’appello dei dipendenti Hsg. Volantini ai cittadini: "Aiutateci a salvarci"

Un volantino per chiedere aiuto. Così i dopendenti di HSG si rivolgono agli abitanti. "Care cittadine e cittadini del Casentino, ci rivolgiamo a voi perché sentiamo il bisogno della vostra vicinanza vista la condizione terribile in cui ci troviamo".

I lavoratori della HSG di Castel San Niccolò hanno deciso di rivolgersi direttamente ai casentinesi. Lo hanno fatto con un volantino e intervenendo ieri all’assemblea con le istituzioni che si è svolta nel comune di Castel San Niccolò. Assemblea convocata dal sindaco Antonio Fani e alla quale hanno partecipato i rappresentanti degli enti locali della vallata, l’Unione dei comuni del Casentino e la Regione Toscana con il consigliere Vincenzo Ceccarelli. Con i lavoratori, i vertici della CGIL: il segretario confederale Alessandro Tracchi, quella della Filctem Elisa Calori e Alessandro Mugnai, dirigente della categoria.

I rappresentanti istituzionali hanno confermato il loro sostegno agli operai e alla ripresa dell’attività. La CGIL ha ribadito il valore della produzione HSG, il buon andamento aziendale e la necessità di trovare una soluzione che consenta la stabilità del lavoro nei tempi più brevi possibili non disperdendo un fondamentale patrimonio di professionalità: “al prossimo appuntamento del 20 marzo in Prefettura, riteniamo che la Toro Wood dovrà presentarsi perché nessuna assenza sarà giustificabile perchè una soluzione si può e si deve trovare con il confronto”. E dire al Prefetto, alle istituzioni e ai lavoratori quali sono le sue intenzioni.

"Siamo 13 lavoratori, 13 concittadini, 13 persone ieri della ex Tessitura Vignali in concordato preventivo e affittati come azienda alla HSG Srl. L’azienda, col suo stabile, macchine, lavoratori, è stata messa all’asta vinta dalla Toro Wood che fa capo alla Ecotrade Srl di Stia, che a oggi sembra interessata al solo immobile e non all’intera attività che si è in ogni caso aggiudicata.

Poco conta se dentro lo stabile vi è un azienda in piena attività Poco conta se la nostra, credeteci, maestria ed esperienza di tessitori permette di produrre tessuto pienamente Made in Italy e di alta qualità Poco conta che se in questi giorni raddoppiassero i nostri telai questi sarebbero tutti in funzione, malgrado il tessile sia in profonda crisi con nostri colleghi in cassa integrazione o disoccupati. Poco conta se il nostro sindacato abbia chiesto all’Amministratore della ToroWood-Ecotrade un incontro per comprendere la sue intenzioni su ciò che si è aggiudicato, dato che si è nettamente rifiutato con sole due righe avendo già dichiarato - in separata sede istituzionale - che a lui interessa lo stabile per commerciare il suo carbone da brace".

La rabbia dei lavoratori: "se niente cambia siamo stati comprati come merce e il nostro velluto, cotone o seta mal si accompagna col carbone. Quindi merce di scarto saremo".