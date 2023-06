Lanzi punta sulla Chimera "Parsi è in grande forma Ma attenti a Colcitrone"

Andrea Lanzi, ex capitano di Porta Sant’Andrea con otto lance d’oro vinte, da dieci anni commentatore televisivo, ha visto oltre 45mila sfide al Buratto. Fa una previsione guardando ai tiri della settimana. Escludendo i favoritissimi di Santo Spirito ai quali non trova un difetto. "Vedo un grande potenziale a Porta del Foro. Davide Parsi è in una condizione perfetta, anche mentale. Ha sempre fatto cinque. Francesco Rossi tecnicamente è uno dei giostratori più forti, deve solo riuscire a fare una carriera giusta. Porta del Foro può fare una grande Giostra, a due condizioni: la determinazione dei giostratori e il sostegno del quartiere".

Sant’Andrea che armi può avere?

"Non si vede ancora troppo la mano di Martino. Bisogna capire se ha fatto la grande rivoluzione o portato qualche graduale modifica. Penso che Sant’Andrea debba puntare sulla carica emotiva. Martino è un grande trascinatore e lo si è visto con Matteo Bruni: nella simulata aveva fatto male, nella prova generale ha centrato il cinque".

Porta Crucifera con un debuttante può competere alla pari con gli altri quartieri?

"I rossoverdi hanno avuto un pò di problemi tutta la settimana: la caduta di Vanneschi e la non troppo linearità della carriera di Paffetti nella simulata ma non vanno sottovalutati. Vanneschi dà sempre il meglio in gara; anche Paffetti sembra avere molto carattere".

