L’Antiquaria d’agosto frena ma tiene Tra vicoli e piazze comandano i turisti

di Lucia Bigozzi

La città mette in mostra la sua anima: l’Antiquaria sfida il meteo e gira la boa di agosto senza perdere il timone. La fiera che cade nel primo weekend di esodo per le vacanze, paga pegno ma tiene. E riesce perfino a ribaltare le raccomandazioni degli esperti su ombrelli, impermeabili e palandrane al seguito.

Dopo una mattina tra nuvole gonfie d’acqua e nembi minacciosi sulle colline che circondano la città, all’ora di pranzo esplode il sole accompagnato da una brezza fresca che rende piacevole la passeggiata nel tempo e tra gli oggetti che lo raccontano. I numeri sulle presenze degli antiquari registrano una flessione nel raffronto con le edizioni top di giugno e luglio, ma i fattori meteo e ferie pesano nell’avvio e nel computo finale del weekend.

Duecentoquattro banchi in tutto lungo il percorso classico che attraversa il centro storico e si distende da un lato su via Cavour fino a lambire piazza della Badia, dall’altro si apre all’"isola" dell’artigianato in piazza Sant’Agostino (ieri solo tre banchi). È il dato più basso da quando è stato completato il bando. Le cifre di giugno e luglio lo certificano: a giugno gli antiquari erano stati 229 e a luglio 224. Sul totale di 214 titolari, in questa edizione ce ne sono 184 contro i 198 di giugno e luglio. Un pizzico di emozione e l’orgoglio di avercela fatta li percepisci incontrando i cinque "promossi", al loro debutto.

Certo, la frenata agostana degli antiquari è evidente camminando per i vicoli, compreso via Cesalpino e via Ricasoli, che sembrano un pò sguarnite rispetto alla tradizione. Tuttavia, è un dato che non incide sulla caratteristica di questa fiera "presidiata" dai turisti, in gran numero stranieri e tra questi numerosi asiatici e gli americani, molto attesi. Le contrattazioni ai banchi e gli acquisti tra un inglese "italianizzato" e un italiano "inglesizzato" ci sono e sono ricorrenti nella prima giornata dell’Antiquaria, sopratutto in piazza Grande e sotto il Loggiato Vasariano, tra i gioielli e gli orologi d’epoca.

Anglosassoni sì, ma una buona fetta di appassionati arriva anche dall’Europa, Olanda, Francia e Spagna, e nessuno qui si perde un dettaglio di bellezza: in piazzetta Madonna del Conforto o davanti al sagrato del Duomo con tour quasi obbligatorio al Prato e in Fortezza. Nel grande parco, è un pullulare di famiglie, passeggini, cani al guinzaglio e volti distesi. Non mancano i visitatori italiani con una buona percentuale di presenze partenopee a giudicare dagli accenti che rimbalzano tra i banchi, ma pure dal nord.

Passeggiando per le vie dell’Antiquaria saltano agli occhi alcuni "vuoti". Attraversi piazza San Francesco e non trovi i punti di riferimento di sempre: il maxi-banco con bigiotteria d’epoca non c’è, l’artigiano della ceramica e gli antiquari con le collezioni di quadri d’autore non hanno esposto le loro opere. E i "vuoti" si vedono. Qualcuno evidente anche in Piazza Grande, dove invece, non te lo aspetti. Ritrovi i volti degli antiquari che, implacabili, a ogni edizione non mollano la zona conquistata con tenacia, ma si notano le assenze e forse sono quelle che saltano di più all’occhio nello splendore della piazza e tra il rumore di piatti, posate e bicchieri che danzano sui tavoli en plein air nel soldout dei ristoranti. Turisti e buongustai in coda per il pranzo, perfino ad agosto. Nel giro d’orizzonte sulla piazza, restano un pò sguarniti la parte centrale e il lato che dal pozzo sale fino al Loggiato vasariano. Meno banchi del solito anche in piazza del Comune dove prendono campo quelli con abiti vintage: in uno svettano cartelli colorati che assicurano "Camice hawaiane originali!".

Se l’edizione di agosto rallenta e del resto il trend non è una novità visto che si ripete puntualmente da anni, restano i segnali positivi di una Fiera viva e sempre accattivante, capace di mostrare sfaccettature e offrire interpretazioni ogni volta diverse, nell’originalità dell’evento.

Oggi è il giorno del test decisivo sui numeri e l’andamento di questa edizione anche se l’attenzione è già per settembre al Prato. Se in piazza Grande si corre Giostra, nel parco storico della città il tempo si ferma. E tra gli alberi secolari, la scoperta di un passato che sfida il tempo, diventa un’opportunità ancor più sorprendente.