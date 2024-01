L’antenna della discordia: "Troppo vicina alle case"

di Gaia Papi

AREZZO

"Ieri (giovedì, ndr) abbiamo visto arrivare una ruspa. A pochi metri dalle abitazioni, ha iniziato a scavare una buca profonda, sempre più profonda. Non capivamo cosa stesse accadendo. La preoccupazione ha preso presto il sopravvento. Ora possiamo dire a ben vedere". E’ Matilde Mancini a raccontarci cosa sta accadendo in via Sicilia. "Abbiamo cominciato ad informarci e, sul sito del Comune, abbiamo trovato un’istanza per l’installazione, su una proprietà privata, di un nuovo impianto radioelettrico, con potenza superiore a 20 Watt". L’istanza, si legge, è pervenuta al Suap del Comune da parte di una società per azioni italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche, l’Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. o, in forma abbreviata, Inwit S.p.A. "Insomma ci stanno costruendo una nuova stazione radio base per telefonia mobile a due passi da casa" continua Mancini, insieme a tutti i residenti della zona scesi in strada preoccupati. "E’ troppo vicina alle abitazioni. Temiamo per la nostra salute in primis. Ma il pensiero va anche al valore degli immobili. Con questo mega palo, si parla di un’altezza intorno ai 30 metri, il valore andrà diminuendo. Chi vorrà comprarle?" si chiedono.

Preoccupazione sì, e c’è chi parla di buon senso nella realizzazione di opere di questo tipo. "Non esiste una tale costruzione a pochi passi dalle abitazioni, qui vicino ci sono un’infinità di campi incolti dove poteva essere tranquillamente costruita. Ma non qui. Ci sembra un’assurdità". "Quella che abbiamo trovato sul sito del Comune è un’istanza datata 14 ottobre. E’ mai possibile che a noi nessuno sia venuto ad informarci su quanto stava avvenendo? Anche se fosse un atto non dovuto, cosa costava mettere un cartello, organizzare un incontro, magari per tranquillizzarci che non ci saranno effettivi rischi per la salute. Credevano che non pubblicizzandolo non ce ne saremmo resi conto? Bhè, vi diamo una notizia. L’arrivo della ruspa, e l’inizio della realizzazione di una profonda buca, ci ha messo in allerta" commentano ironici i residenti. "Martedì abbiamo chiesto un incontro con i referenti del progetto. Vogliamo sapere cosa sta accadendo, le eventuali conseguenze e se necessario chiederne l’interruzione" spiega Mancini. Stessa costruzione, almeno secondo un istanza presente sul sito del Comune, è in realizzazione in via Igino Cocchi.